اجتماع طارئ لمجلس الأمن الأحد المقبل بشأن غزة

2021/05/14 | 02:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أعلنت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الجمعة، أنه سيتم عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي الأحد المقبل حول الوضع في غزة واسرائيل.

وكتبت غرينفيلد، على تويتر "سيجتمع مجلس الأمن الدولي يوم الأحد لمناقشة الوضع في غزة وإسرائيل"، مشيرة الى ان "الولايات المتحدة ستواصل الانخراط بنشاط في الدبلوماسية على أعلى مستوى في محاولة للحد من التوترات".

وأعلنت الخدمة الصحفية لرئاسة مجلس الأمن الصينية امس الخميس، أن اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر اليوم الجمعة، بشأن الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن يعقد، حيث لم يتوصل أعضاء مجلس الأمن إلى توافق.

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