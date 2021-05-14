فيديو جديد لرامي مخلوف يتحدث عن

2021/05/14 | 02:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظهور جديد على فيسبوك، تحدث رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، عن بشرى قريبة للسوريين دون الكشف عن تفاصيلها.

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