هادي العامري يهاتف قادة فلسطينيين: الوعد الإلهي يقترب

2021/05/14 | 02:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال مكتب زعيم تحالف الفتح هادي العامري، فجر الجمعة، إن الأخير أجرى اتصالين هاتفيين مع اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" وزياد نخالة الامين العام لحركة "الجهاد الاسلامي" كل على حدة.

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وذكر بيان للمكتب تلقى "ناس"، نسخة منه ليلة الخميس على الجمعة، (14 آيار 2021)، أن "العامري أكد خلال الاتصال وقوفه الى جانب الشعب الفلسطيني والقدس وبيت المقدس وغزة والمقاومة"، مشيرا الى ان "صواريخ المقاومة اليوم تكتب تاريخا جديدا للامة الاسلامية والعربية".

واضاف العامري ان "اليوم ليس كالامس، اليوم صرنا اقرب الى الوعد الالهي بالنصر"، مؤكداً أن "لعبة التطبيع انتهت بدماء وصمود وثبات وبسالة كل الشعب الفلسطيني المقاوم، واليوم أيضاً انتهت والى الابد اكذوبة الجيش الذي لا يقهر".

وشدد العامري على ان "هناك اليوم معادلة جديدة، صاروخ بصاروخ، والحمد لله صواريخ المقاومة طالت كل الارض الفلسطينية المحتلة".

كما ابلغ العامري الجانبين "تحيات ودعاء كل المقاومين في العراق، وقال إن شاء الله نحن معهم في هذه المعركة المقدسة، معركة الامة".

ونقل بيان مكتب العامري عن هنية ونخالة قولهما "نحن على موعد في القدس إن شاء الله، انه وعد إلهي".

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