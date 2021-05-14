ليفربول يفوز على مانشستر يونايتد ويعزز آماله ببلوغ دوري الأبطال

2021/05/14 | 03:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع ليفربول آماله بإمكانية التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عندما تفوق على غريمه التقليدي، مانشستر يونايتد، في عقر داره 4-2، في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، الخميس.

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