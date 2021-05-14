2021/05/14 | 03:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهابت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، بالمواطنين الأميركيين لـ"تجنّب الذهاب إلى إسرائيل"، بسبب تصاعد العنف في الأيام الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلى إسرائيل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلى إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).