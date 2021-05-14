استئناف توزيع الوقود في شرق الولايات المتحدة بإمداد ضعيف

2021/05/14 | 04:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شبكة خطوط أنابيب البنزين الأميركية الرئيسية إعادة تشغيل كامل نظامها واستئناف تسليم منتجاتها، الخميس، بعدما توقف عملها بسبب هجوم إلكتروني ترجح واشنطن أن مصدره روسيا.

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