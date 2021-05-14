حالات خطيرة وإصابات بإطلاق نار في ولاية

2021/05/14 | 04:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات في ولاية رود آيلاند الأميركية، الخميس، إن 9 أشخاص أصيبوا في إطلاق نار في مدينة بروفيدنس، وفقا لما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

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