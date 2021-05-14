كارثة تهدد إدلب مع إصرار الروس على إغلاق

2021/05/14 | 06:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتجه ملايين السوريين في إدلب إلى كارثة إنسانية كبيرة في 10 يوليوز القادم في حال إغلاق باب الهوى، آخر معبر حدودي متبقي مع تركيا، والذي يشهد مرور حوالي 85 في المئة من المساعدات المقدمة لسكان المحافظة.

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