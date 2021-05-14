"اكتشاف مفاجئ" عند تأجيل الجرعة الثانية من لقاح فايزر

2021/05/14 | 06:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة بريطانية حديثة إلى أن تأخير الجرعة الثانية من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد يعمل على تحسين المناعة بشكل أفضل من تلقيها في وقت قريب من الأولى.

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