بيريسترويكا بن سلمان تضع بداية النهاية للحقبة السلفية

2021/05/14 | 07:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عام 1986 قدم آخر رئيس للاتحاد السوفييتي السابق ميخائيل غورباتشوف مشروعا طموحا لإصلاح الاتحاد الذي كان قد بلغ وضعا حرجا على جميع المستويات.عرف هذا المشروع بسياسة الغلاسنوست (العلنية أو الشفافية) والبيريسترويكا (إعادة البناء).

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