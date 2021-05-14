باريس سان جيرمان يدخل في سباق مع الزمن للحصول على خدمات راموس

2021/05/14 | 07:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية إن فريق باريس سان جيرمان يسعى للحصول على خدمات قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس، وذلك مع توقف المفاوضات بين الفريق الملكي وصخرة دفاعه بشأن تجديد عقده.

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