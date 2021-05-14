2021/05/14 | 08:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصلت حشود المتظاهرين إلى محافظة النجف، قادمة من محافظة ذي قار، وذلك لإحياء ذكرى ضحايا احتجاجات تشرين مع دخول أيام عيد الفطر.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وتوجه رتل كبير من الحافلات الكبيرة والمتوسطة وسيارات "صالون" التي أقلّت حشود المتظاهرين من محافظة ذي قار إلى محافظة النجف، لأداء مراسم زيارة قبور ضحايا تشرين في مقبرة النجف، وضريح الإمام علي.

ودخل المتظاهرون مرقد الإمام علي، رافعين صور ضحايا احتجاجات تشرين، وصورة الناشط إيهاب الوزني الذي أرداه مسلح قرب منزله قبل أيام وسط كربلاء.

إقرأ/ي أيضاً: مشاهد من داخل ضريح الإمام الحسين في وداع إيهاب: ’إيران برى برى’

ونظّم الفعالية، مجموعة من معتصمي ساحة الحبوبي في الناصرية، يرافقهم أحد ذوي الشاب المتظاهر الراحل عمر سعدون.

وكان بانتظار الوافدين من الناصرية، حشود من متظاهري ونشطاء محافظة النجف، الذين استعدوا لاستقبال اخوانهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’اليوم نريد نعيّد يم الطاحو ع الزيتون’.. شباب النجف يستقبلون متظاهري ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’اليوم نريد نعيّد يم الطاحو ع الزيتون’.. شباب النجف يستقبلون متظاهري ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).