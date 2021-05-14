خذوا اللقاح ضد كوفيد-19! - توما حميد

2021/05/14 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توما_حميد مقابلة قناة عالم أفضل، قناة الحزب الشيوعي العمالي العراقي مع توما حميد حول اللقاحات بشكل عام ولقاح كورونا بشكل خاص.قاسم هادي: هل يمكنك الحديث عن تاريخ الانتقادات والحملات ضد اللقاحات بشكل عام؟من المعروف ان اختراع اللقاح بشكل عام، هو واحد من أعظم الاختراقات العلمية في مجال الطب ان لم يكن الأعظم اطلاقا واحد أكثر الإجراءات فعالية في حماية الارواح.ولكن مع بروز اللقاحات ضد كوفيد -19 وخاصة ب ......





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