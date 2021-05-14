2021/05/14 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب استئنافاً للثورات السابقة، تندلع منذ أيام معدودات مواجهات حادة بين ثوار فلسطين وقوات الاحتلال الصهيونية من جهة، وبين ثوار العراق وقوات الاحتلال الإيرانية من جهة أخرى.



وفي كل منهما يسقط الشهيد تلو الشهيد، ويسقط الجرحى بالمئات، وعلى الرغم من كل ذلك، تستمر المواجهات التي تكاد تُفقد قوى الاحتلال في القطرين أعصابهما.



ويبدو للمراقب العادي وكأن قضية كل منهما التي تدفعهما إلى المواجهات لا علاقة لها بالأخر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بين العراق وفلسطين وحدة النضال والمصير - حسن خليل غريب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بين العراق وفلسطين وحدة النضال والمصير - حسن خليل غريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).