أكبر عملية إطلاق نار في تاريخ ولاية أميركية.. إصابات وتعليق من الشرطة

2021/05/14 | 08:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أصيب تسعة أشخاص في إطلاق نار، مساء الخميس، في عاصمة ولاية رود آيلاند الأميركية، فيما تعتبره الشرطة بالولاية أنه أكبر إطلاق نار في تاريخ المدينة.

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وقال قائد شرطة مدينة بروفيدنس، العقيد هيو كليمنتس، إن ثلاثة أشخاص، من أصل 9، كانت أصاباتهم خطيرة في إطلاق النار الذي وقع قبل السابعة مساء يوم الخميس (التوقيت المحلي)، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وأضاف إنه تم استخدام عدة بنادق وإن الأمر ينطوي على "نزاع مستمر' بين مجموعات معروفة للسلطات، لافتا إلى أن الحادث بدأ بإطلاق نار من سيارة استهدف منزلا، ثم رد شخص أو أشخاص داخل المنزل بإطلاق النار أيضا.

وقال شهود عيان في مكان الحادث إن عدة أعيرة نارية أطلقت خارج منزل فيما لم يتم إجراء أي اعتقالات.

وقال كليمنتس أن التحقيق في مراحله الأولى، إذ يعمل المحققون في المستشفيات على مقابلة الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 25 عامًا.

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