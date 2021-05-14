أدباء وفنانون: العيد فرصة لترسيخ العلاقات الاجتماعية

2021/05/14 | 08:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمةأكدت نقابة الفنانين، اليوم الجمعة، أن مناسبة عيد الفطر المبارك فرصة لتبادل الزيارات وتقديم التهاني بين العوائل العراقية لترسيخ العلاقات الاجتماعية .وأوضح نقيب الفنانين جبار جودي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فريضة الصيام خلال شهر رمضان المبارك تعد فرصة لتطهير النفس مما يلحق بها من جهد وقلق يترسبان في مشاعر الانسان"، مؤكداً أن "الصيام يروض الغرائز، وأن عيد الفطر الذي يأتي بعد شهر من الصيام هو فرصة طيبة لتمتين العلاقات الاجتماعية عبر تبادل التهاني والزيارات بين العوائل العراقية".وأضاف أن "هناك العديد من المواد الفنية المشوقة من المسلسلات والمسرحيات والأفلام ومواد الدراما قدمت خلال شهر رمضان وعيد الفطر منذ زمن طويل" ، لافتاً الى أن "تلك المواد الفنية استمدت جماليتها وقيمها من مناسبتي رمضان والعيد".من ناحيته أشار رئيس اتحاد الأدباء الشعبيين العرب وجمعية الأدباء الشعبيين العراقيين جبار فرحان العكيلي،الى أن "العيد مناسبة اجتماعية تنطلق من تعاليم دينية، وتحولت الى تقليد اجتماعي راسخ"، مبيناً أن "العيد يعزز السلام وعلاقات الأخوة في المجتمع".بدوره أكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الأدباء والكتاب في العراق عمر السراي، أن "الإنسان يميل بطبعه الى الخير ويبحث عن الأسباب المؤدية الى الرفاه، وأن العيد نموذج لما تنشده فطرة الإنسان ورغبته في الفرح والسرور".

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