الرافدين: زيادة بنسبة الفوائد على الودائع الثابتة

2021/05/14 | 09:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قرر مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، زيادة نسبة فائدة الودائع الثابتة للمواطنين المودعين أموالهم في المصرف.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إنّ الإدارة “قررت زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة ستة أشهر لتصبح 4.5 بالمئة”.وأضاف، أنّ “القرار تضمن زيادة نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة سنة لتكون 5.5 بالمئة”، مبيناً أنّ “زيادة […]

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