صور من وصول مسيرة المتظاهرين إلى قبر صفاء السراي

2021/05/14 | 09:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أقام متظاهرون، الجمعة، مراسم عند قبر الناشط المحتج الراحل صفاء السرايّ في مقبرة وادي السلام بمناسبة عيد الفطر.

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وقال مراسل "ناس"، (14 آيار 2021)، إن حشود متظاهرين من محافظة ذي قار أقاموا المراسم عند قبر السرايّ، وتضمنت فعاليات احتجاجية وتوزيع الأطعمة.

وبيّن، أنّ مسيرة الحشود تهدف إلى إحياء ذكرى ضحايا الاحتجاجات.

ووصلت حشود المتظاهرين إلى محافظة النجف، قادمة من محافظة ذي قار، وذلك لإحياء ذكرى ضحايا احتجاجات تشرين مع دخول أيام عيد الفطر.

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ونظّم الفعالية، مجموعة من معتصمي ساحة الحبوبي في الناصرية، يرافقهم أحد ذوي الشاب المتظاهر الراحل عمر سعدون.

وكان بانتظار الوافدين من الناصرية، حشود من متظاهري ونشطاء محافظة النجف، الذين استعدوا لاستقبال اخوانهم.

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