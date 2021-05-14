تسجيل أكثر من 343 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند

2021/05/14 | 09:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت الهند عن تسجيل أكثر من 343 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها لأكثر من 24 مليونا.وجاء في بيانات وزارة الصحة الهندية: “تم تسجيل 343144 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات لأكثر من 24 مليونا، كما سجلت […]

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