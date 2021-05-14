نزاع عشائري في ذي قار يتسبب بمقتل وإصابة 4 أشخاص

2021/05/14 | 09:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني، الجمعة، باندلاع شجار "عنيف" بين قبيلتين في محافظة ذي قار.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية(14 ايار 2021)، ان "نزاعا اندلع بين قبيلتين في منطقة (حي الشهداء) وسط الناصرية ادى الى مقتل شخص واصابة 3 اخرين".

واضاف المصدر أن "القوات الامنية قامت بتطويق منطقة الشجار في محاولة للسيطرة على الموقف دون خروج الامور عن السيطرة".

واكد ان "القتلى تم نقلهم الى الطب العدلي، فيما نقلوا الجرحى الى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم"، دون مزيد من التفاصيل حول سبب اندلاع الشجار.

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