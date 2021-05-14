أنباء محبطة حول الطقس في العراق.. عواصف غبار دون قطرة مطر واحدة!

2021/05/14 | 09:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير التنبؤات الجوية، الجمعة، الى أن فرص الامطار قد انتهت لهذا الموسم، فضلا عن ارتفاع تدريجي واضح في درجات الحرارة يبدأ خلال الأيام المقبلة مع نشاط الرياح المغبرة التي ستستمر خلال معظم فترات فصل الصيف.

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وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة، تابعها "ناس"، (14 ايار 2021)، إن "موسم الأمطار قد انتهى، وبذلك نكون قد وصلنا لنهاية موسم أمطار 2020/2021 الذي يعتبر موسم جاف في كثير من مناطق العراق للأسف الشديد، حتى أن بعض الاماكن في المناطق الغربية لم تتلقى قطرة مطر واحدة".

وأشار الى أن هذا "يبين زيادة تكرار العواصف الغبارية خلال فصل الربيع الذي هو الآخر شارف على نهايته مع بدأ الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة الذي ستشهده خلال الأيام القادمة".

ولفت عطية إلى أن "هنالك بعض الحالات الممطرة ربما ستشهدها مناطق شمال العراق وبعض مناطق الوسط قبل نهاية الشهر هي عموما حالات سريعة وغير مؤثرة".

وأضاف أن "فصل الصيف المقبل يكاد يكون استثنائيا في تكرار موجات الغبار مع نشاط رياح الشمال، وجفاف سطح الأرض، خصوصا قد شهدنا تكرار لموسم 2019/2020م الذي كان شحيح الأمطار".

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