النصر للانتفاضة الفلسطينية الثّالثة: لنُناضل من أجل إنهاء التطبيع مع الكيان الصهيوني - المناضل-ة

2021/05/14 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة اشتعلت شرارة الغضب الشعبي بكل أرض فلسطين، في مدن أراضي 1948والضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب تمادي العدو الصهيوني في اضطهاد الفلسطينيين وتشديد الخناق عليهم في أماكن ممارسة الشعائر الدينية في مدينة القدس، وتكثيف الضغوط على السكان للاستحواذ على سكنهم بحي البستان والشيخ جراح.لكن مفجرات الغضب تمد جذورها عميقا في تاريخ الغطرسة الاستعمارية والجرائم المتتالية المرتكبة في حق الفلسطينيين بدعم من الدول الإ ......





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