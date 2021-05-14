الشيخ جرّاح وتهجير جديد قريب - نادية حرحش

2021/05/14 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_حرحش أتساءل ما هو الأصعب، أن يأتوا إلى بيتك عنوة ويستولوا عليه؟ أم تعود إلى بيتك فتجده ركاماً وتبدأ بلملمة ما كان يحوي من ذكريات؟ أم تنتظر سنة تلو السنة، يوماً تلو اليوم، لحظة آتية تؤرخ استيلاءهم على بيتك، ويخرجونك منه عنوة مهما حاولت وهادنت وحاربت، لأنه بكل بساطة كما قال المستعمر الجديد لـ (منى) ابنة صاحب البيت:"إن لم آخذه أنا فسيأخذه غيري."كم يبدو هذا المستعمر محقاً؟ كم هو وقح؟ كم هو ......





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