حالة الطقس: انتهاء موسم الأمطار وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة

2021/05/14 | 09:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تشير التنبؤات الجوية، اليوم الجمعة، الى أن فرص الامطار قد انتهت لهذا الموسم، فضلا عن ارتفاع تدريجي واضح في درجات الحرارة يبدأ خلال الأيام المقبلة مع نشاط الرياح المغبرة التي ستستمر خلال معظم فترات فصل الصيف.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في إيضاح، إن “موسم الأمطار قد انتهى، وبذلك نكون قد وصلنا لنهاية […]

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