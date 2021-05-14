بيان من الرافدين حول نسبة فائدة ودائع المواطنين

2021/05/14 | 09:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قرر مصرف الرافدين، الجمعة، زيادة نسبة فائدة الودائع الثابتة للمواطنين المودعين أموالهم في المصرف.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه (14 آيار 2021)، إن الإدارة "قررت زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة ستة أشهر لتصبح 4.5 بالمئة".

وأضاف البيان، أن "القرار تضمن زيادة نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة سنة لتكون 5.5 بالمئة"، مبينا أن "زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة سنتين لتصبح 6.5 بالمئة".

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