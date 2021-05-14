دبلوماسيون أميركيون يضغطون للتبرع باللقاحات للدول المحتاجة

2021/05/14 | 09:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مجلة "بوليتيكو" أن دبلوماسيين أميركيون ضغطوا على قادة وزارة الخارجية لإرسال لقاحات مجانية لدول في جنوب آسيا والشرط الأوسط وإفريقيا.

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