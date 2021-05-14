غوتيريش يدعو لوقف فوري للأعمال العسكرية في غزة وإسرائيل

2021/05/14 | 09:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف فوري للتصعيد وإنهاء الأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل.

وقال غوتيريش في صفحته على "تويتر": "احتراماً لروح عيد الفطر، أدعو إلى وقف فوري للتصعيد وإنهاء الأعمال القتالية في غزة وإسرائيل".

وأضاف: "لقد مات عدد كبير من المدنيين الأبرياء ولن يؤدي هذا الصراع إلا إلى التطرف في كل المنطقة".

هذا ويواصل سلاح الجو والقوات البرية الإسرائيلية قصف قطاع غزة، ما تسبب في سقوط أكثر من 100 شهيد حتى الآن وإصابة مئات آخرين.

المصدر: روسيا اليوم

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