الخدمات النيابية: العراق بحاجة لأكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية

2021/05/14 | 10:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الجمعة، حاجة العراق لأكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية، وفيما أشارت إلى أن مشاريع الاستثمار السكنية لا تعالج مشكلة السكن، اقترحت خطة لمعالجة الموقف.وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني في تصريح صحفي، أنه “لا توجد في معظم المحافظات أراض تغطي الكم الكبير من الوحدات السكنية وحاجة المواطنين لها”.[…]

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