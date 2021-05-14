عيد احتجاجي.. مسيرة ومراسم عند قبر صفاء السرايّ وهتافات ضد إيران

2021/05/14 | 10:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

وصلت مسيرة احتجاجية، الجمعة، إلى مدينة النجف لإحياء ذكرى ضحايا الاحتجاجات في طقس عراقي بمناسبة عيد الفطر.

واستقبل متظاهرون في النجف، 14 آيار/مايو، المسيرة القادمة من محافظة ذي قار، جنوبي البلاد.

مسيرة إحياء ذكرى ضحايا الاحتجاجات في مقبرة وادي السلام..



#الترا_عراق#تظاهرات_تشرين pic.twitter.com/qbbDOSHIc7

— Ultra Iraq | ألترا عراق (@UltraIRQ) May 14, 2021

وسارت الجموع إلى مقبرة وادي السلام قرب ضريح الإمام علي حيث يرقد النشطاء وضحايا الاحتجاجات من المتظاهرين.

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وردد المتظاهرون هتافات مناوئة لإيران، كما أقاموا طقوس عزاء عند قبر الناشط الراحل صفاء السرايّ تضمنت فعاليات احتجاجية وتوزيع الطعام.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تصعيدًا احتجاجيًا بدأ من كربلاء على خلفية اغتيال الناشط إيهاب الوزني، قبل أن يمتد إلى مدن ومحافظات أخرى من بينها النجف وبابل وبغداد.

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