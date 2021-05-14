جيش الاحتلال الإسرائيلي: 160 مقاتلة شاركت بإطلاق 450 صاروخاً على غزة

2021/05/14 | 10:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 160 مقاتلة قامت في آن واحد بإطلاق 450 صاروخا على 150 هدفا في قطاع غزة خلال 40 دقيقة ليلة أمس.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان نشره عبر “تويتر”: “منذ منتصف الليلة الماضية شاركت نحو 160 طائرة انطلقت من 6 قواعد جوية واستخدمت 450 …

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