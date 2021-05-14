الإيغريغور أو ميلاد الروح - سعود سالم

2021/05/14 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أركيولوجيا العدم٤-;-٢-;- - ميلاد الروحفي هذه البيئة المفترض أن تكون أقرب ما يكون للواقع، حسب المعطيات العلمية المتاحة، والتي تبدو شبيهة بالجنة الموعودة في الأديان الكتوبية، هناك بطبيعة الحال، الحياة الحقيقية والواقعية، الحرارة في الصيف والبرد في الشتاء، الذباب والبعوض والجفاف والسيول والحرائق والكوارث الطبيعية الناتجة عن التقلبات الجوية، الرياح القوية والعواصف والفياضانات الناتجة عن ......





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