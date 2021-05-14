تظاهرات غاضبة في البرازيل احتجاجا على العنصرية وعنف الشرطة

2021/05/14 | 10:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر آلاف الأشخاص في البرازيل احتجاجا على العنصرية وعنف الشرطة بعد أسبوع على عملية أمنية في مدينة صفيح في ريو دي جانيرو أسفرت عن سقوط 28 قتيلا.

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