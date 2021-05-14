الكهرباء تباشر بتحويل موظفي الاجور الى عقود

2021/05/14 | 10:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، البدء بتحويل موظفي الأجر اليومي إلى عقود، فيما كشفت عن آخر تطورات ملفي الربط الكهربائي مع دول الخليج والأردن.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح صحفي، إن “الوزارة بدأت بالمباشرة الفعلية بتحويل الأجور الى عقود وبعض الشركات بدأت بذلك”، لافتاً الى أن “الأوامر الوزارية صدرت لكل […]

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