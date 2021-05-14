2021/05/14 | 10:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 15 ساعة

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 703 المسجلة اليوم بكورونا

منذ 16 ساعة

بالوثيقة..



توصيات وزارة الصحة بشان حظر التجوال

منذ 18 ساعة

الصحة تسجل 4512 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يوم واحد

انطلاق الرحلة الثالثة لإجلاء العراقيين العالقين في الهند

منذ يوم واحد

الرافدين يستثني فئة جديدة من شرط الكفيل للتقديم على قروض الـ50 مليوناً

منذ يوم واحد

صلاة العيد في الرمادي (صور)

منذ يومين

الكهرباء تعلن استعدادها للوصول الى 22 ألف ميغاواط اعتباراً من حزيران

منذ يومين

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 714 المسجلة اليوم بكورونا

منذ يومين

الاتصالات تبين أسباب قطع الإنترنيت في بعض مناطق العراق

منذ يومين

بيان من الوقف السني بشأن فتح المساجد وصلاة العيد

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: المباشرة بتحويل الأجراء اليوميين إلى عقود) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء: المباشرة بتحويل الأجراء اليوميين إلى عقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).