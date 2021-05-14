كربلاء تضبط كمية من المخدرات مع اثنين من المتهمين

2021/05/14 | 10:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية شرطة محافظة كربلاء في بيان اليوم الخميس , عن القاء القبض على متهمين 2 بتجارة المواد المخدرة , وضبطهم بالجرم المشهود .

وذكر بيان الشرطة تلقى PUKmedia نسخة منه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ملاحقة الخارجين عن القانون من تجار ومتعاطي المواد المخدرة ، ألقت مفارز القسم بعد نصب كمين محكم في ساعة متأخرة من الليل على اثنين من المتهمين بتجارة المواد المخدرة وضبطهم بالجرم المشهود، حيث كان بحوزتهما (٢٩١ ) غرام كرستال , و مادة الحشيشة (١٦٠) غرام , مع حبوب مخدرة عدد (٢٠٠٠) حبة , مع أدوات تعاطي , ومبلغ من المال يقدر بمليوني دينار تم الحصول عليه من بيع هذه المواد، كما تم ضبط بحوزتهم مسدس نوع (توكاريف) مع كمية من العتاد .

وسيحال المتهمان مع المواد المضبوطة الى القضاء بعد استكمال الإجراءات القانونية بحقهما لينالا جزائهما العادل .

PUKmedia / جميل زنگنة / كربلاء

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