تعيين اللواء الركن علي الماجدي قائدا لعمليات البصرة

2021/05/14 | 10:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات البصرة تعيين اللواء الركن علي الماجدي قائدا لعمليات المحافظة.

وذكرت قيادة العمليات أن اللواء الركن علي الماجدي تسنم مهام منصبه كقائد لعمليات البصرة خلفا لسلفه اللواء الركن أكرم صدام.

وكان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قد أمر بإقالة قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام، بعد ساعات من هجوم فصيل مسلح على خلية الصقور الاستخباراتية في القصور الرئاسية بمنطقة البراضعية وسط البصرة، فيما وجه الكاظمي بتعيين اللواء الركن علي الماجد بدلا منه.

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