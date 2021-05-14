2021/05/14 | 10:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إلى وقف فوري للتصعيد وإنهاء الأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل.وقال غوتيريش في صفحته على “تويتر”: “احتراما لروح عيد الفطر، أدعو إلى وقف فوري للتصعيد وإنهاء الأعمال القتالية في غزة وإسرائيل.لقد مات عدد كبير من المدنيين الأبرياء.ولن يؤدي هذا الصراع إلا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري للأعمال العسكرية في غزة وإسرائيل) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري للأعمال العسكرية في غزة وإسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).