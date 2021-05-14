البرلمان يقترح خطة جديدة لحل أزمة السكن: أراض وزعها صدام حسين ماتزال خالية!

2021/05/14 | 10:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أكدت لجنة الخدمات النيابية، الجمعة، حاجة العراق لأكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية، وفيما أشارت إلى أن مشاريع الاستثمار السكنية لا تعالج مشكلة السكن، اقترحت خطة لمعالجة الموقف.

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وأوضح رئيس اللجنة وليد السهلاني في تصريح تابعه "ناس"، (14 آيار 2021)، إن "معظم المحافظات لاتضم أراض تغطي الكم الكبير من الوحدات السكنية وحاجة المواطنين لها".

وأضاف، "لا بد أن تتبنى الدولة سياسة تنسجم مع الواقع لبناء مجمعات سكنية للمواطنين الذين يعانون من أزمة السكن"، مشيراً إلى أن "الأراضي السكنية توزع في المحافظات بمناطق لا تتوفر فيها الخدمات، وهناك أراض وزعت في بغداد خلال النظام السابق، لكنها ماتزال غير مؤهلة للسكن بسبب انعدام الخدمات".

وأشار إلى أن "أغلب مشاريع الاستثمار السكنية في بغداد لا تعالج حاجة المواطنين للسكن، لأن الأراضي تمنح مجانا للمستثمرين، ويتم عليها تشييد عمارات سكنية، لكن الشقق والوحدات السكنية تباع بأثمان باهظة ليس بوسع المواطن شراءها"، مبينا أن "معظم الوحدات السكنية في بغداد تم بيعها على الأثرياء الذين يمتلكون وحدات سكنية".

وبشأن الحلول الممكنة اقترح السهلاني خطة تقوم على "توفير الأراضي والقروض لتتمكن الشرائح الاجتماعية من الحصول على الوحدات السكنية".

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