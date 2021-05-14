الطائرات الإسرائيلية تستهدف 150 هدفا في غزة بـ 450 صاروخا الليلة الماضية

2021/05/14 | 10:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات كثيفة استهدفت مئة وخمسين هدفا في قطاع غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي ان مئة وستين مقاتلة تابعة له استهدفت قطاع غزة بأربع مئة وخمسين صاروخا خلال أربعين دقيقة سقطت على مئة وخمسين هدفا في قطاع غزة والحق اضرارا كبيرة.

وأشار الى أن منظومة القبة الحديدة اعترضت طائرة من دون طيار اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من جنوب قطاع غزة حيث تشن الفصائل الفلسطينية ضربات على منشآت حيوية في إسرائيل.

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