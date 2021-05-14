بشرى سارة لموظفي الاجور اليومية

2021/05/14 | 10:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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باشرت وزارة الكهرباء، الجمعة، بتحويل موظفي الأجر اليومي إلى عقود، لافتة الى أن الأوامر الوزارية صدرت لكل الشركات العامة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح تابعه NRT عربية (14 أيار 2021)، إن "الوزارة بدأت بالمباشرة الفعلية بتحويل الأجور الى عقود وبعض الشركات بدأت بذلك"، لافتاً الى أن "الأوامر الوزارية صدرت لكل الشركات العامة للمباشرة بتحويل الأجراء الى عقود".

وأضاف أن "رواتب الأجور والعقود للأشهر الخمسة الماضية يفترض أن تكون قد صرفت ،كون الصكوك تم استلامها من قبل الشركات".

وبشأن مشروع الربط الخليجي علق موسى على أنه "من المؤمل إكمال الربط الخليجي مع العراق في العام 2023 " مبيناً أن "العراق أنجز ما يقارب 81٪؜ اتجاه هذا الربط وما عليه من متعلقات ،والآن هنالك مباحثات ومفاوضات مع هيأة الربط الخليجي لانشاء هذا الخط الذي يبلغ طوله 300 كم ،وسيكون بواقع 220 كم داخل الأراضي الكويتية و80 كم داخل الأراضي العراقية".

وتابع أن "العراق يفترض أنه سيربط محطة الزور بمحطة الفاو وبالتالي يؤسس لربط كهربائي ما بين العراق وهيأة الربط الخليجي".

وبخصوص الربط مع الأردن بين موسى أن "المشروع تنفذه شركة جنرال اليكتريك ويتطلب من ناحيته 26 شهراً كمرحلة أولى تقضي بربط أكثر من 350 ميگاواط مع المحافظات الغربية "، موضحاً أن "الشركة الآن في طور فحص التربة وضمان خلوها من المخلفات الحربية ودراسة نقاط الربط المناسبة والملائمة".

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