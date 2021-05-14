الخدمات النيابية تطرح خطة لانهاء أزمة السكن في العراق

2021/05/14 | 10:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت لجنة الخدمات النيابية، الجمعة، حاجة العراق لأكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، مشيرة إلى أن مشاريع الاستثمار السكنية لا تعالج مشكلة السكن.

وأوضح رئيس اللجنة وليد السهلاني في تصريح تابعه NRT عربية (14 أيار 2021)، أنه "لا توجد في معظم المحافظات أراض تغطي الكم الكبير من الوحدات السكنية وحاجة المواطنين لها".

وأضاف، أنه "لا بد أن تتبنى الدولة سياسة تنسجم مع الواقع لبناء مجمعات سكنية للمواطنين الذين يعانون من أزمة السكن"، منوها بأن "الاراضي السكنية توزع في المحافظات بمناطق لا تتوفر فيها الخدمات، وهناك أراض وزعت في بغداد خلال النظام السابق، لكنها لاتزال غير مؤهلة للسكن بسبب انعدام الخدمات".

وأشار الى أن "أغلب مشاريع الاستثمار السكنية في بغداد لا تعالج حاجة المواطنين للسكن، لأن الأراضي تمنح مجانا للمستثمرين، ويتم عليها تشييد عمارات سكنية، لكن الشقق والوحدات السكنية تباع بأثمان باهظة ليس بوسع المواطن شراءها"، مبينا أن "معظم الوحدات السكنية في بغداد تم بيعها على الأثرياء الذين يمتلكون وحدات سكنية".

وبشأن الحلول الممكنة اقترح السهلاني خطة تقوم على "توفير الأراضي والقروض لتتمكن الشرائح الاجتماعية من الحصول على الوحدات السكنية".

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