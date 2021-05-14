أزمة الصين الديمغرافية.. الهند مرشحة للتفوق بالتعداد السكاني الأكبر

2021/05/14 | 10:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأكثر من 40 عاما، أدى التعداد السكاني الضخم في الصين إلى نمو اقتصادي هائل للدولة الشيوعية، لكن الأمر بات مختلفا في هذا الوقت بعد تسجيل البلاد معدلات نمو منخفضة جدا، ما يجعلها قد تفقد صدارتها لصالح الهند، باعتبارها الدولة الأكبر من ناحية اعدد السكان.

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