اتخفاض اسعار النفط

2021/05/14 | 10:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، تراجعا جديدا بعد انخفاضها بنحو 3٪ في اليوم السابق حيث ظلت حالات الإصابة بفيروس كورونا مرتفعة في الهند ، مستهلك النفط الرئيسي، واستأنف خط أنابيب رئيسي للوقود في الولايات المتحدة عملياته بعد إغلاقه بسبب هجوم إلكتروني.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا ، أو 0.3٪ ، إلى 66.82 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0653 بتوقيت غرينتش .

في حين تراجعت عقود غرب تكساس الوسيط 14 سنتًا ، أو 0.2٪ ، إلى 63.68 دولارًا للبرميل.



كلا السعرين يتجهان إلى أول خسارة أسبوعية لهما في ثلاثة أسابيع.

وتعرضت الأسعار لضغوط حيث أدى الارتفاع الأوسع في أسعار السلع الأساسية ونقص العمالة وبيانات أسعار المستهلكين الأمريكية الأقوى من المتوقع هذا الأسبوع إلى إذكاء مخاوف التضخم التي قد تجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة.

PUKmedia / وكالات

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