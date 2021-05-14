قوباد طالباني يتوجه الى ارمينيا

2021/05/14 | 10:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يبدأ قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان زيارة الى ارمينيا اليوم الجمعة.

وتهدف زيارة طالباني التي تستمر لمدة 3 ايام الى الاطلاع على تجربة ارمينيا في مجال التكنولوجيا والتعليم وتنمية قدرات الشباب.

هذا وسيقوم طالباني بزيارة عدد من المراكز العلمية والاكاديمية في ارمينيا خلال زيارته التي يرافقه فيها كل من وزير التخطيط دارا رشيد ورئيس ديوان مجلس الوزراء اوميد صباح.

PUKmedia / خاص

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