هيونداي موتور تستثمر 7.4 مليارات دولار في أمريكا

2021/05/14 | 10:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت هيونداي موتور الكورية الجنوبية اليوم الخميس إنها تعتزم استثمار 7.4 مليارات دولار في الولايات المتحدة بحلول 2025 لتصنيع السيارات الكهربائية، وتطوير الإنتاج ،وتعزيز استثماراتها في حلول النقل الذكي.

وجاء الإعلان قبل اجتماع للرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن في واشنطن الأسبوع المقبل، في محادثات من المتوقع أن تتناول قضايا من بينها كوريا الشمالية واللقاحات ضد كورونا، وأشباه الموصلات.

يدعو بايدن إلى إنفاق جديد حجمه 174 مليار دولار لتعزيز السيارات الكهربائية ومرافق شحن البطاريات.

ويعكف المشرعون الأمريكيون على تمويل بعشرات المليارات من الدولارات للتحول إلى السيارات الكهربائية بدل العاملة بالبنزين، وبناء مئات الآلاف من محطات إعادة الشحن.

وستبدأ هيونداي موتور إنتاج السيارات الكهربائية بمنشأة أمريكية في 2022، وتعتزم وحدتها كيا موتورز، تصنيع سيارات كهربائية في الولايات المتحدة أيضاً.

ولهيونداي مصنع في ألاباما، بينما تنتج كيا سيارات في جورجيا.

وقالت هيونداي في بيان: “ستراقب هيونداي وكيا أوضاع السوق وسياسة الحكومة الأمريكية تجاه السيارات الكهربائية، لوضع اللمسات الأخيرة على خططها الرامية لتطوير منشآت الإنتاج الأمريكية والتوسع تدريجياً في الإنتاج المحلي من السيارات الكهربائية”.

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