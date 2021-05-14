168 صاروخاً.. وسائل إعلام إسرائيلية تكشف حصيلة القصف الفلسطيني غير المسبوق

2021/05/14 | 11:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أفادت وكالة إعلام إسرائيلية بأن مدينة عسقلان تعرضت الليلة الماضية لقصف صاروخي غير مسبوق من حيث كثافتها من قطاع غزة.

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وأكدت هيئة البث الإسرائيلي "كان"، أن الفصائل الفلسطينية في غزة أطلقت خلال الليلة الماضية 168 صاروخا على عسقلان على الأقل، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص أحدهم في حالة خطيرة.

يتبع ..

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