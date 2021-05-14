توجيه الاتهام لضابط برتبة ميجور في المارينز على خلفية اقتحام مبنى الكونغرس

2021/05/14 | 11:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – أوقف ضابط برتبة ميجور في قوات المارينز الأميركية الخميس بتهمة المشاركة مع أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب في اقتحام الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير، حسبما أعلنت وزارة العدل.والميجور كريستوفر وارناغيريس هو أول عسكري في الخدمة توجه له اتهامات في الهجوم، عندما اقتحم مئات من أنصار ترامب مقر المجلس […]

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