اللبنانيون يتخلون عن حيواناتهم الأليفة بعدما افترسهم الفقر

2021/05/14 | 11:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت,-(أ ف ب) – اعتنى ابراهيم الضيقة بكلبته ليكسي، وهي من نوع “الراعي البلجيكي”، منذ أن كانت جرواً صغيراً، لكن الأزمة الاقتصادية في لبنان جعلته عاطلاً من العمل فاضطر إلى بيعها لسداد قرض مصرفي.ويقول الشاب البالغ 26 عاماً بأسى بجانب الوجار الفارغ الذي كان يؤوي ليكسي أسفل منزله في بيروت “لقد وصل الأمر […]

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