ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 119 قتيلا و830 مصابا

2021/05/14 | 11:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الى مئة وتسعة عشر شهيدا على وفق أحدث الاحصائيات.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن من بين ضحايا القصف الإسرائيلي واحدا وثلاثين طفلا وتسع عشرة امرأة فيما اشارت الى إصابة نحو ثماني مئة وثلاثين شخصا بجروح مختلفة.

بدورها أعلنت الفصائل الفلسطينية ومنها سرايا القدس توجيه ضربات صاروخية عدة صوب نتيفوت وعسقلان وتل أبيب ومدن أخرى.

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