2021/05/14 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب ستبقى إسرائيل تحلم بالسلام الوهم وهي تحتل الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ 54 عاما بالتمام والكمال، وتحاصر سكان قطاع غزة.



كما ستبقى إسرائيل تحلم بالسلام الوهم وهي تصر على ممارسة التغيير الديمغرافي الموجه ضد العرب في مدن الضفة الغربية والقدس الشرقية (حيّ الشيخ جراح نموذجاً)، بل وفي المدن المختلطة في إسرائيل ذاتها، ستبقى إسرائيل وشعبها يحلمان بالسلام الوهم ما لم تنهِ احتلالها وتكف عن تهويد القدس الش ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يتحقق السلام في الشرق الأوسط دون إنهاء الاحتلال وحل الدولتينِ؟ - كاظم حبيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يتحقق السلام في الشرق الأوسط دون إنهاء الاحتلال وحل الدولتينِ؟ - كاظم حبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).